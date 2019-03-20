Вашингтон, 20 марта, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 18 марта министерство обороны США опубликовало бюджетный запрос на программу военной разведки на 2020 финансовый год, который начинается с 1 октября 2019 года. Речь идет о выделении 22,95 миллиардов долларов. Данная сумма включает в себя как базовый бюджет, так и финансирование чрезвычайных операций за рубежом.

Пентагон reg

Минобороны считает, что обнародование данных цифр не ставит под угрозу какую-либо секретную деятельность военной разведки. Другие цифры данного бюджета или детали программы военной разведки не будут открыты для общественности.

Известно, что США запланировали на 2020 финансовый год военный бюджет в размере 750 миллиардов долларов. Представляя 14 марта бюджетный запрос в сенатском комитете по делам вооруженных сил, нынешний руководитель Пентагона Патрик Шанахан особый упор сделал на Китай.

Он отметил в качестве основных угроз национальной безопасности США стратегические бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и кибератаки Китая. ИА REGNUM уже сообщало об этом.

На операции вооруженных сил США в киберпространстве в военном бюджете на 2020 финансовый год выделяется 9,6 миллиарда долларов. Читая эту строку военного бюджета США, сразу вспоминается недавняя диверсия в энергосистеме Венесуэлы. Каракас обвинил американское правительство в проведении кибератаки.