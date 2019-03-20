Дамаск, 20 марта, 2019, 18:05 — ИА Регнум. 19 марта между двумя исламистскими группировками, лояльными Турции, вспыхнули ожесточенные бои, в которых обе стороны понесли потери. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Столкновения начались в городе Джерабулус. Он находится в северо-восточной части провинции Алеппо. Этот район ранее контролировался курдскими вооруженными формированиями, которые затем были вытеснены отсюда турецкой армией и подконтрольными ей боевиками.

Между собой схлестнулись боевики группировки «Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки Свободная сирийская полиция.

Поводом послужило нападение боевиков первой группировки на регулировщика дорожного движения из Свободной сирийской полиции. После инцидента с нападением вторая группировка направила в Джерабулус подкрепления, и столкновения усилились. Сообщается о трех раненных с ее стороны.

Турецкие военные направили в Джерабулус конвой, пытаясь удержать обе стороны от дальнейших боевых действий в городе.

«Харакат Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается довольно конфликтной группой. У нее это уже вторая подобная ситуация за два дня.