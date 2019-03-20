Тамбов, 20 марта, 2019, 18:04 — ИА Регнум. В Мичуринске Тамбовской области инвестиции в основной капитал в 2018 году составили 2,6 млрд рублей, что на 8% выше результатов 2017 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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По инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в регионе проходят дни муниципальных образований. Сегодня, 20 марта, в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» свой инвестиционный и экономический потенциал представил наукоград Мичуринск.

«Мичуринск — это уникальный город, сочетающий в себе научную, образовательную, промышленную базы, специализированные садоводческие и сельскохозяйственные организации. Мы будем развивать образовательную базу для сельхозпроизводителей и акцентировать внимание на производстве здорового питания. В первую очередь это создание эффективных мощностей по производству, переработке, хранению плодовоовощной продукции», — сказал глава Мичуринска Максим Харников.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина правительство разработает национальный бренд экологической продукции. В недавнем послании президента Федеральному Собранию сказано, что это будет защищенный бренд отечественной чистой, зеленой продукции, который должен подтверждать, что при ее производстве использовались только безопасные для здоровья человека технологии.

Наукоград Мичуринск уже славится такой продукцией, говорят региональные власти. К примеру, учеными Мичуринского государственного аграрного университета разработаны продукты функционального питания под экобрендом «101 витамин». Свидетельство на товарный знак выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Университетские разработки функционального питания под витаминной маркой были презентованы президенту страны Владимиру Путину в конце 2017 года на федеральной выставке «Россия, устремленная в будущее».

Ученые наукограда разрабатывают продукты питания для космонавтов. На базе агроуниверситета разрабатываются технологии производства овощной, фруктово-ягодной продукции и кондитерских изделий с повышенным содержанием биологически-активных веществ.

«Мы сосредоточены на большой и серьезной задаче — обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации», — считает губернатор Александр Никитин.

Открывая День города Мичуринск в «Геометрии бизнеса», глава наукограда подчеркнул, что привлечение инвестиций — одно из основных направлений работы. Инвестиции в основной капитал в 2018 году составили 2,6 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом показатель увеличился на 8%. По поручению губернатора в Мичуринске ведется реестр инвестиционных площадок, информация о которых актуализируется и вносится на интерактивную инвестиционную карту Тамбовской области. На территории Мичуринска расположены 10 инвестиционных площадок, три из которых предназначены для размещения промышленно-производственных объектов.

Сегодня в Мичуринске реализуется несколько инвестиционных проектов. Так, АО Мичуринский завод «Прогресс» реализует два проекта, направленных на повышение эффективности и создание высокотехнологичного производства. АО «МЛРЗ «Милорем» в 2019 году планирует модернизацию технологического оснащения, в рамках которого будет создано около 100 новых рабочих мест. На старте проект инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».

В рамках мероприятия на площадке делового центра организована выставка научно-производственного комплекса и ремесла. В ней принимают участие Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина и ООО «НПЦ «Агропищепром», Мичуринский государственный аграрный университет, завод «Прогресс», Учхоз-племзавод «Комсомолец», экспериментальный центр «М-КОНС-1», Центр информационных технологий и индивидуальные предприниматели.