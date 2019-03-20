Москва, 20 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Американцы взяли под полный контроль ракетостроительный комплекс Украины и восстанавливают его, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сеятель

«Там поставлены менеджеры из США, — сказал Делягин. — Да, большинство украинского происхождения — дети бандеровцев, но это американские менеджеры. Там очень мало воруют, по крайне мере по украинским меркам. Туда реально вкачиваются деньги. Если им не удастся сделать свою ракету средней дальности, они поставят туда американские ракеты, напишут на них, что они сделаны в Днепропетровске, и я думаю, что осенью следующего года они смогут применять это оружие против Москвы. Я думаю, что осенью следующего года мы будем в зоне досягаемости этих маньяков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Украины Пётр Порошенко во время посещения военного полигона в Хмельницкой области заявил, что Украина реализует «программу создания высокоточных ракет увеличенного радиуса действия».

«Разрушение Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)) снимает с нас ряд ограничений. Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, что резко повысят ту цену, которую агрессор заплатит за свои авантюры в случае дальнейшей эскалации агрессии. Теперь территория агрессора тоже станет уязвимой. В период с 2014 года в войска поставлено более 23 тыс. образцов вооружений и военной техники», — сказал Порошенко.