Минск, 21 марта, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Белорусской конституции в этом году исполнится 25 лет. Почему те белорусские политики, которые возрадовались идее Александра Лукашенко «поменять конституцию», могут нарваться на весьма неприятный сюрприз, обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

1 марта во время интервью Лукашенко порассуждал о том, что стоит конституционно усиливать «другие ветви власти — исполнительную, законодательную». Фактически Лукашенко как бы намекнул на то, что готов переформатировать конституционные полномочия главы белорусского государства, то есть себя. Конечно, дежурные льстецы, суетящиеся вокруг белорусской власти, и те властные структуры в Белоруссии, кому могло бы перепасть нечто лакомое в случае такого изменения основного закона страны, уже принялись восхвалять мудрое решение Александра Лукашенко. Даже не решение, всего лишь намек на него.

Только вот захочет ли Лукашенко всерьез «раздать власть» по кусочкам тем, кто вполне может, получив ее, начать его самого загонять в выгодные им рамки? А Лукашенко немало сил потратил на выстраивание нынешней системы, почти всю полноту власти предоставляющей президенту. Так не пробным камнем ли было его высказывание — с целью посмотреть, кто из подчиненных считает себя готовым к захвату власти. Хотя бы и частично.

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