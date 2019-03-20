Махачкала, 20 марта, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Послание главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики вышло очень затянутым. В двухчасовом выступлении прозвучали вопросы, которые не совсем достойны того, чтобы быть включёнными в такой доклад. Так послание руководителя субъекта 20 марта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал политический обозреватель дагестанского еженедельника «Черновик» Магомед Магомедов.

E-dag.ru Владимир Васильев

«Было озвучено много вопросов, которые можно было благополучно не упоминать. Не в силу того, что они неудобные, а потому что малозначительны. Так называемое мелкотемье», — поделился своим мнением собеседник.

Наиболее важные проблемы, затронутые Владимиром Васильевым, — это вопросы налогообложения и организация системы власти, считает Магомед Магомедов.

«Прозвучали жёсткие предупреждения в адрес муниципальных властей, что они понесут ответственность, если будут препятствовать принятому руководством республики курсу. Это, на мой взгляд, ключевая мысль послания. А всё остальное — это определённое хвастовство различными показателями», — считает собеседник.

Среди важных вопросов, не озвученных главой Дагестана, Магомедов выделяет вопросы защиты прав населения и предпринимателей и защиты от произвола отдельных «нерадивых» представителей правоохранительной системы.

«От послания я ожидал набор бюрократических формулировок, скомпилированных, в частности, из докладов министерств и ведомств, с соответствующей авторской переработкой. В этом плане доклад меня не разочаровал. Всё сбылось», — резюмировал журналист «Черновика»,

Читайте также: Послание Васильева было не только депутатам, но и всем дагестанцам — мнение

Как сообщало ИА REGNUM, послание главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию состоялось сегодня, 20 марта. Выступление, которое в режиме реального времени транслировалось рядом информационных ресурсов, продолжалось два часа и восемь минут.