Москва, 20 марта, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Подольский суд Киева не стал чинить препятствий российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, прибывшей на процесс по делу журналиста Кирилла Вышинского. Об этом она рассказала 20 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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«Было два перерыва, во время которых можно было подойти и спросить Кирилла о его самочувствии, о его условиях содержания под стражей, передать привет от родных, близких и друзей и всех, кто переживает за его судьбу, — сказала Москалькова. — На суде также присутствовал его папа, у которого также была возможность поговорить с ним. Перед выездом поступила информация, что Кирилл Вышинский содержится в камере, в которой нет света, где у него нет спального места. И, конечно, это вызвало огромное возмущение и тревогу».

Москалькова рассказала, что в связи с этим она обратилась к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и, прибыв в Киев, получила информацию, что Вышинский находится в камере, где, кроме него, содержатся ещё пять человек.

«[В ней] два окна, у каждого из [содержащихся в камере] своё спальное место, есть холодильник и телевизор, — рассказала Москалькова. — Оказалось, что его перевели 18 числа в эту камеру».

Также омбудсмен отметила, что суд не чинил ей никаких препятствий, когда она во время перерыва решила пообщаться с Вышинским и передать ему привет от переживающих за его судьбу людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский попросил передать родным, что у него «всё хорошо». Об этом он заявил во время встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

«Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся», — ответил Вышинский на просьбу Москальковой что-либо передать его близким.