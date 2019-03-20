Москва, 20 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. С 2014 года экономика Севастополя выросла почти в два раза, показав мощный рост промышленности и сельскохозяйственного производства. Об этом 20 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, в рамках которого обсуждались итоги развития крымского полуострова, заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«За пять лет экономика Севастополя выросла на 80%, и только за 2018 год — на 20%. По оценке Минфина России, мы вышли на восьмое место по развитию экономического потенциала среди регионов России. Началась загрузка наших промышленных предприятий. За пять лет промышленное производство выросло на 150%, и только за последний год — на 29%. Объём производства продукции сельского хозяйства вырос на 54% за пять лет», — отметил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города-героя заявил, что наиболее острыми проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, медицины и дорог. Отдельной строкой Дмитрий Овсянников выделил проблему ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных в украинские времена с различными нарушениями.