Липецк, 20 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. Арбитражный суд Липецкой области признал законным решение Федеральной налоговой службы о начислении НДС, пени и штрафа Липецкой кондитерской фабрике «Рошен». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

«Рошен» обратился в Арбитражный суд Липецкой области в 2015 году с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции ФНС, принятого 30 июня 2015 года. Согласно этому решению, кондитерской фабрике был дополнительно начислен НДС в сумме 285,9 млн рублей, пени — 26,2 млн рублей, а также штраф в размере 49,4 млн рублей.

Суд изучил материалы дела, оценил представленные доказательства и результаты экспертизы и не нашёл причин для отмены решения. Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» было отказано в удовлетворении заявленных требований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство липецкого филиала кондитерского концерна, принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, подозревается в получении более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС по подложным документам.

В апреле 2015 года имущество фабрики было арестовано. Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест, в последний раз — до 13 июня 2019 года.