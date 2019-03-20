Москва, 20 марта, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В Крыму создадут пять индустриальных парков, которые в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя будут обеспечиваться всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой. Об этом 20 марта журналистам сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак по итогам совещания президента РФ с членами правительства России, на котором федеральные и региональные власти обсуждали пятилетние итоги развития Крымского полуострова.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В рамках этих индустриальных парков проведём отбор, конкурс создания транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом, окажем дополнительные услуги розничной торговле полуострова для того, чтобы уменьшить издержки», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что на развитие туристических кластеров в Республике Крым и Севастополе выделят более 30 млрд рублей.

Об этом: Крым и Севастополь получат более 30 миллиардов рублей на развитие туризма