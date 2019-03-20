Киев, 20 марта, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Правительство Украины подпишет годовой контракт с новым главой компании «Нафтогаз Украины». Об этом 20 марта на заседании правительства пообещал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он сообщил, что по новому контракту у главы «Нафтогаза» появятся обязательства повысить добычу украинского газа, не будет премий.

«Сегодня мы составляем новый контракт, в котором предусматривается никаких премий, никаких бонусов. Он годовой, с очень четкими параметрами по добыче газа, по продолжению транзита, по управлению газотранспортной системы. Зарплата снижена в два раза», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство не могло разорвать действующий контракт с главой «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, поскольку правительству пришлось бы заплатить штрафов на десятки миллиардов.

«Контракт был подписан 13 апреля 2016 года. Точно могу сказать, что об этом контракте даже не знал премьер Яценюк. Его подписал бывший министр экономики (Богдан Данилишин). Еще в прошлом году я заявил, что на таких условиях контракт не может быть продолжен. А он был составлен таким образом, если его досрочно прекратить, то мы проиграли бы все суды и выплаты были бы не миллиардами, а десятками миллиардов. Мы приняли решение, что этот контракт не будет продолжен», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля премьер-министр Гройсман заявил, что Кабмин не продлит контракт с менеджментом «Нафтогаза», который истекает 22 марта. Он обвинил «Нафтгаз» в срыве правительственной программы «20/20» по наращиванию добычи украинского газа.

«Правительство приняло решение, что 22 марта пятигодичный контракт с менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» заканчивается и будет завершен на условиях, которые были пять лет. У нас как акционера есть вопрос к размеру вознаграждений менеджменту компании. Поэтому мы обратились в Наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало», — рассказал Гройсман.

Напомним, в 2018 г. госкомпания «Укргаздобыча» (входит в состав «Нафтогаза) добыла 15,496 млрд куб. м газа, что всего на 1,6% больше, по сравнению с 2017 годом. Кроме того, компания добыла 73,6 тыс. т нефти (-8,5%), 373,2 тыс. т газового конденсата (-4%). Переработка на Шебелинском ГПЗ составила 454 тыс. т (-8%), выпуск СУГ — 164 тыс. т.