Бишкек, 20 марта, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Решение главы Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку вызвало всплеск интереса во всем Туркестане. Масштабные и неожиданные для большинства процессы в ранее стабильном Казахстане породили немало опасений и надежд. Как скажется транзит власти на ситуации в Киргизии, ИА REGNUM рассказал киргизский политолог Денис Бердаков.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Казахстан Карта мир

Скорее удивленно, чем негативно или позитивно. Многие ждали ухода Нурсултана Назарбаева в тень, откуда он будет еще год-другой править неформально Казахстаном. Но елбасы, как всегда, всех удивил. Ушел красиво, стильно.

Не думаю, что будут серьезные изменения. Если убрать личные обиды Назарбаева и экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, то всю текучку определяют правительства двух стран. Там треки налажены, другое дело, что во многом они тупиковые.

В ближайшие годы Казахстану будет не до Киргизии — это очевидно. Уже сейчас казахстанские власти переориентируются на решение внутренних социальных вопросов и транзита власти. Ну, а вот после того, как там действительно произойдет смена власти, тогда уже политику будут строить с нуля, точнее, опираясь на строгий расчет.

Хотя, как мне кажется, через два года Туркестан будет другим регионом… и ситуация будет, мягко говоря, тревожнее, социально резче.

В Киргизии много бизнеса, связанного с олигархами Назарбаева. Поэтому все, конечно, навострили уши — всегда есть чем поживиться за счет ослабших бизнесменов, которые могут потерять политическую «крышу».

Идет смена элит, а так как на элитах у нас всё завязано (слабые институты), то транзит власти — это всегда непросто. Туркестан вступает в эпоху турбулентности, быстрых динамичных процессов. Киргизии нужен рынок Казахстана для сбыта овощей, фруктов, мяса. Более 30 000 киргизстанцев живут или работают в Казахстане.

Казахстан — это наш путь в Россию. Все помнят 90-е годы, когда из-за беспредела на дорогах Казахстана ехать в Россию или везти туда груз было просто опасно.

На мой взгляд, все угрозы Казахстану сосредоточены внутри его общества: религия или светскость, национализм или единый народ, джузы и олигархические разборки — тут корень всех проблем Казахстана.