Москва, 20 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Правовой беспредел прежних лет превратил ввод в эксплуатацию домов Севастополя, построенных ранее с различными нарушениями, в одну из самых актуальных социальных проблем города. Об этом 20 марта на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, в рамках которого обсуждались итоги развития Крымского полуострова за пять лет, заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников на совещании с членами Правительства

«Сегодня эта проблема заставляет нас искать решение, которое обеспечит защиту интересов людей», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя приняло постановление, позволяющее ввести в эксплуатацию жилые дома, которые со времён Украины не смогли достроить из-за несоответствия градостроительным нормам РФ.

Об этом: Ради украинской недвижимости в Севастополе отступили от строительных норм