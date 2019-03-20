Киев, 20 марта, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 ВВС Украины выполнили учебно-боевую задачу по прикрытию кораблей украинских ВМС, вышедших в Азовское море, сообщает 20 марта пресс-центр так называемой «операции объединенных сил» Украины на своей странице в Facebook.

Gov.ua ВВС Украины

Пресс-центр утверждает, что речь идёт о звене истребителей МиГ-29 и паре штурмовиков Су-25, отработавших взлёт парой, противоракетные манёвры и ряд других задач с полной боевой загрузкой.

Какие именно корабли ВМС Украины прикрывались этими самолётами, не уточняется.

Напомним, на сегодняшний день Украина располагает в Азовском море плавмастерской «Донбасс», морским буксиром «Корец» и двумя бронекатерами типа «Гюрза».