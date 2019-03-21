Рим, 21 марта, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Предварительное соглашение о присоединении Италии к проекту «Один пояс — один путь» можно считать состоявшимся, хотя оно еще не подписано. О том, почему визит в Италию лидера КНР Си Цзиньпина, который начнется 21 марта, вызывает серьезное раздражение тех, кто хотел бы сдержать победоносное шествие китайской экономики на Запад, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Один пояс и один путь

Раздражение Брюсселя и Вашингтона по поводу итало-китайского сотрудничества весьма закономерно, всё-таки речь идет о стране, являющейся членом ЕС, НАТО, Большой семерки и занимающей важное стратегическое положение на юге Европы. Вот именно последний пункт, похоже, наиболее заинтересовал Китай, который предложил Италии выкупить ее государственный долг в обмен на участие в проекте «Один пояс — один путь». Италия для Пекина может стать путем, открывающим коридоры сразу в южную Европу и Северную Африку.

Не дождавшись помощи от США, Италия решила обговорить вопрос китайских инвестиций и скупки Китаем итапьянского госдолга еще осенью 2018 года. Этот маневр позволит новому итальянскому правительству выполнить свои предвыборные обещания: снизить пенсионный возраст, остановить рост налогов увеличить социальные пособия. И хотя итальянский лидер Маттео Сальвини дорожит дружбой с США и заявляет, что «Италия никогда не будет колонией», для страны, где 5 млн бедняков, госдолг в 130% ВВП и масса ветшающей инфраструктуры, китайское предложение может стать счастливым билетом. Особенно если Италии удастся взмыть над схваткой двух гигантов, получая политические преференции от Вашингтона и экономические от Пекина.

Читайте статью Перетягивание Италии. Зачем Риму «Один пояс и один путь» и другие публикации Сергея Гуркина.