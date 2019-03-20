Москва, 20 марта, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 21 марта создаст согласительную комиссию Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете размещать хостелы в жилых домах. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Duma.gov.ru

«Завтра мы рассматриваем проект постановления о согласительной комиссии по федеральному закону о внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса РФ. Это законопроект о гостиницах в жилых домах — тот закон, который был отклонен Советом Федерации», — заявил Мельников.

По его словам, в согласительную комиссию со стороны Госдумы вошли пять депутатов. Причем сопредседателем комиссии со стороны Госдумы станет глава комитета Госдумы по вопросам ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

«Плюс четыре депутата, которые представляют фракцию «Единая Россия». Все с этим согласились, потому что три других фракции Госдумы — ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ — высказались за преодоление вето, поэтому мы посчитали, что такой принцип формирования согласительной комиссии будет правильным», — отметил Мельников.

Он напомнил, что Совфед отклонил закон из-за того, что сенаторы посчитали сроки его вступления в силу слишком жесткими. Однако депутаты будут настаивать на том, чтобы вступление закона в силу не было слишком растянуто по времени. Так, Хованская ранее отмечала, что закон и так принимался в течение четырех лет.

«Это не секрет, наша позиция уже высказывалась — по крайней мере, это позиция фракции большинства, «Единой России» — они считают, что можно отложить срок введения в действие этого закона, но это не должно быть на длительный срок, и закон должен заработать 1 июля текущего года. С такой позицией наша часть согласительной комиссии будет участвовать в работе», — подчеркнул Мельников.