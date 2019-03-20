Москва, 20 марта, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Туристическая инфраструктура Крыма не в полном объёме адекватна спросу туристов, которые стремятся отдохнуть на полуострове. Об этом 20 марта журналистам сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства РФ, на котором федеральные и региональные власти обсуждали пятилетние итоги развития крымского полуострова.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Туристический поток очень сильно растёт, и туристическая инфраструктура не в полном объёме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым. На совещании с президентом обсуждались вопросы развития средств размещения, развития дорог внутри Крыма. Не только транспортной инфраструктуры, которая связывает его с Россией, но и внутренних, и сферы услуг, и обеспечения экологической безопасности, благоустройства, создания комфортной городской среды на туристических маршрутах», — отметил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин отметил, что за пять лет в составе РФ на полуострове было сделано немало, но это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, без которых невозможно дальнейшее развитие.

«Невозможно развитие на какой бы то ни было территории без наличия определенного объёма электроэнергии, тепла, без транспортной инфраструктуры, вопросов водоснабжения. На этой базе необходимы проекты развития на местах», — подчеркнул президент.

Об этом: Президент России: Крыму необходимы проекты развития на местах