Ярославль, 20 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. 20 марта мэр Ярославля Владимир Волков рассказал журналистам о планах по наведению порядка на рынке частных перевозчиков.

Маршрутное такси в Ярославле

Градоначальник отметил то, что частные перевозчики перехватывают клиентов у муниципальных автобусов. По его словам, в часы пик маршрутки «обгоняют, подрезают и создают хаос на остановках». Да и новых маршруток, которые есть на ярославских дорогах, зачастую просто не видно: автобусы практически полностью заклеены рекламой.

«Такого не должно быть. Все цивилизованные отношения в транспортном бизнесе зарегулированы, абсолютно понятны, и никто ничего нового придумывать не собирается. Мы призываем к тому, что нужно платить налоги. Те предприятия, которые работают на территории города, показывают очень маленький доход, очень небольшое количество перевезенных пассажиров. Соответственно, налогов поступает минимум», — заявил Владимир Волков.

Есть в Ярославской области и перевозчики, которые вовсе не зарегистрированы на территории региона. Именно поэтому власти не хотят рубить сплеча, а планируют разговаривать с каждым из предпринимателей индивидуально.

Мэр Ярославля отметил, что число маршрутчиков на рынке сократится в том числе и из-за того, что за руль «пазиков» зачастую садятся водители, отработавшие перед этим смену в муниципальном ПАТП.

«Человек не отдыхал, отработал смену, и сидит за рулем другой машины. Он не может там находиться, но он перевозит людей. И никто за это не переживает, потому что нал, потому что оплата, потому что в карман, и очень неплохо», — рассказал Владимир Волков.

Ярославские власти считают, что в сфере пассажирских перевозок всё должно быть прозрачно. Между тем, по данным корреспондента ИА REGNUM, ярославские маршрутчики сдаваться без боя не собираются. Они намерены выработать свою позицию относительно планов мэрии Ярославля.

Напомним, что в период руководства Владимира Волкова администрацией Переславля-Залесского пассажирскими перевозками в городе стала заниматься частная подмосковная компания. Можно предположить, что это опыт наведения «порядка» может быть применён и в Ярославле.