Москва, 20 марта, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Руководством России принят ряд решений, направленных на сдерживание роста цен на основные продукты питания в Крыму. Об этом 20 марта журналистам сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак по итогам совещания, на котором обсуждали пятилетние итоги развития Крыма.

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«Приняты решения, связанные и с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и с вопросами создания туристической инфраструктуры», — отметил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта на встрече с представителями общественности в Симферополе президент РФ Владимир Путин отметил, что цены на продукты в Крыму высокие не из-за международных санкций, а из-за неразвитости сельского хозяйства и проблем с транспортной доступностью.

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