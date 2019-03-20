Берлин, 21 марта, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Фашизм не был окончательно побежден в 1945 году, как думают многие. О том, почему ряд наработок фашизма первого образца всплывают то здесь, то там в современном мире как удобные для политических элит «демократические» практики, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Вениамин Брискин. Империализм — враг народов. Боритесь против империализма! 1971

Фашизм был выпестован в Европе в начале ХХ века, его официальная история берет начало от созданного в 1919 году итальянского Союза борьбы, который возглавил будущий диктатор Муссолини. В 1921 году эта организация была реорганизована в Итальянскую фашистскую партию. Многие представители европейских элит видели в фашизме удобный инструмент для противодействия набиравшим силу социалистам и коммунистам, поэтому фашизм быстро распространился по Европе и оброс «народными» и «социальными» лозунгами.

Свое окончательное выражение и образцовый пример фашизм получил в виде гитлеровского национал-социализма (нацизма), режима, возглавляемого НСДАП. Используя крайне националистические лозунги и соответствующую практику, фашизму в Европе удалось эффективно уничтожить своих политических конкурентов. Расовый фашизм, проиграв в 1945 году, сменил стратегию, ушел в подполье и трансформировался в свою «интернациональную» версию.

Из примеров, которые у всех на слуху, наиболее близкие к такому формату организации — современные исламисты. Но и религиозный фанатизм в исполнении нынешней версии фашизма совсем не обязателен, главная его черта — эффективное управление людьми, подавляющее их волю и политическую активность. Фашизм стал корпоративным проектом транснациональных корпораций по установлению власти над миром. Какие его черты можно найти даже в документах, утвержденных крупными международными организациями современности?

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