Москва, 20 марта, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Наиболее насущными проблемами для жителей Севастополя после воссоединения с Россией остаются вопросы социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, медицины и дорог. Об этом 20 марта на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, на котором обсуждают пятилетние итоги развития Крыма, сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Крайне острыми остаются вопросы социальной инфраструктуры, медицины — изношенность зданий, техническая оснащенность больниц, недостаточный уровень квалификации врачей, кадровый голод. Также повседневную озабоченность горожан вызывает состояние дорог, жилищно-коммунальной инфраструктуры», — отметил губернатор.

Он также напомнил, что в 2018 году при поддержке правительства Москвы власти города-героя начали приводить в порядок объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Владимир Базаров отмечал, что в городе каждый год необходимо ремонтировать не менее 100 километров дорог для того, чтобы они соответствовали утверждённым в России нормативам.