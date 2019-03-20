Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Самый известный деятель криминального Петербурга 1990-х — начала 2000-х годов Владимир Барсуков (Кумарин), являвшийся лидером «тамбовской» организованной преступной группировки, приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Владимир Барсуков (Кумарин)

Такой суровый приговор в среду, 20 марта, вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в судебной пресс-службе города.

Барсуков и его подельник Вячеслав Дроков признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ.

Она наказывает за создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а также за координацию преступных действий между различными организованными преступными группами.

Суд назначил по этой статье УК по 12 лет лишения свободы обоим фигурантам, но, с учетом ранее вынесенных им приговоров по другим делам, Барсукову по совокупности назначено 24 года, Дрокову по совокупности — 21 год в колонии строгого режима. Барсукову и Дрокову также назначен штраф в 1 млн рублей каждому.

В недавнем прошлом Владимира Барсукова называли «ночным губернатором Петербурга». Его авторитет в преступном мире был непререкаемым. Так называемая «тамбовская» группировка действовала на территории Санкт-Петербурга и других регионов с 1990-го по начало 2000-х годов. Название группировка получила из-за Барсукова и его сообщника Валерия Ледовских — уроженцев Тамбовской области.

Барсуков в августе 2016 года был осужден на 23 года лишения свободы по делу о покушении в 2006 году на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и его охранников. Один из охранников при покушении был убит, а бизнесмен — ранен.

Ранее, в марте 2012 года, Барсукова приговорили к 15 годам лишения свободы за вымогательство у владельцев торгового комплекса «Елизаровский» в Петербурге.

Владимир Барсуков находится под стражей с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения. В настоящее время Барсукову 63 года.