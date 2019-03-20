Ярославль, 20 марта, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов правительства Ярославской области уведомил руководство ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» о намерении Тутаевской межрайонной прокуратуры обратиться в суд с требованием признать незаконными действия гарантирующего поставщика электроэнергии по доначислению жителям Тутаевского района Ярославской области платы за 2016 год. Информацию об этом опубликовал департамент государственного жилищного надзора Ярославской области

Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дополнительные суммы появились в квитанциях тутаевцев за февраль 2019 года и составляют от 2 до 10 тысяч рублей. Компания «ТНС Энерго — Ярославль» сделала перерасчет тем жителям, которые на 2016 год имели счетчики с истекшим сроком поверки. Им провели дополнительные начисления не по показаниям счетчиков, а по нормативу потребления.

Действия поставщика электроэнергии вызвали недовольство жителей и привели к массовым жалобам в департамент жилищного надзора.

В ситуации пытались разобраться на совместном совещании в правительстве региона. В его работе приняли участие директор департамента жилищного надзора Елена Скоробогатова, заместитель директора департамента ЖКХ Алексей Метельков, заместитель прокурора Тутаевской межрайонной прокуратуры Игорь Румянцев, глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

«Участниками совещания принято решение о направлении Тутаевской межрайонной прокуратурой искового заявления в суд с целью защиты прав граждан. Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области совместно с ДЖКХЭиРТ выступит в судебных заседаниях в поддержку заявленных требований, — сообщила главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова.

В «ТНС Энерго» согласны, что ситуация, сложившаяся в результате дополнительных начислений за электроэнергию некоторым потребителям Тутаева и Тутаевского муниципального района требует решения. Однако считают свои действия обоснованными, а каждое обращение граждан предлагают рассматривать в индивидуальном порядке.

«На прошлой неделе в ходе встречи с жителями, представителями советов многоквартирных домов, ТСЖ, в которой также приняли участие представители правительства Ярославской области, администрации Тутаевского муниципального района, управляющих компаний и органов прокуратуры, было достигнуто конструктивное решение о создании совместной рабочей группы. Ее задача — рассмотрение в индивидуальном порядке обращений жителей в адрес компании о доначислениях за 2016 год.

На данный момент идет тщательная проверка перерасчетов по каждому конкретному случаю. Работа будет продолжена. Также на контроле рабочей группы — сохранение компенсаций за электроэнергию всем категориям льготников, не начисление пеней и запрет на введение ограничений по электроснабжению потребителей за задолженность, образовавшуюся по причине этих перерасчетов, до окончания проверки», — говорится в официально ответе «ТНС Энерго» на запрос ИА REGNUM.

Остаётся только надеяться, что сложившаяся ситуация будет разрешена в соответствии с законом.