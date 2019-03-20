Лондон, 20 марта, 2019, 16:34 — ИА Регнум. После стольких изменений тактики в отношении Брексита, стольких отказов искать компромисс с учетом мнения оппозиции, после игры, которая была на руку евроскептикам, и огромного количества потерянного времени Тереза Мэй достигла лишь того, что ей пришлось полностью сдаться на милость ЕС, пишет испанское издание La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Всё дальнейшее — будь то длительная отсрочка или короткая, или смешанного характера, выход из европейского блока без соглашения либо принятие плана премьер-министра — произойдет лишь потому, что Брюссель этого хочет, поскольку именно он будет решать, оказать помощь Соединённому Королевству или оставить его в подвешенном состоянии. «Горделивое британское правительство потеряло всякую автономию», — подчеркивает СМИ.

Это признала и сама Мэй, объявив, что страна «находится в кризисе». Еще дальше пошёл один из министров (так в оригинале, без указания имени, — прим. ИА REGNUM ), который после невеселого заседания кабинета, где сторонники и противники Брексита в очередной раз вернулись к своим склокам, заявил: «Атмосфера как в последние дни Римской империи. Никто, начиная с премьер-министра, не знает, куда нацелиться. Как будто мы, находясь на «Титанике» в ночь 14 апреля 1912 года, в момент катастрофы не придумали ничего лучше, как проголосовать, чтобы айсберг добровольно переместился».

Мэй оказалась неспособна объяснить своему собственному совету министров, какой курс она намерена выбрать теперь — после того, как спикер Палаты общин Джон Беркоу не позволил проводить голосование за соглашение с Брюсселем в третий раз (планировалось, что оно состоится на днях), пока в тексте документа не появятся «существенные изменения».

И всё же источники издания на Downing Street указали, что премьер-министр написала главе Европейского совета Дональду Туску, прося об отсрочке до 30 июня и возможности расширить этот срок на период от шести месяцев до двух лет, если парламент не примет ее план 29 марта. «Отступление перед ЕС идет по всем фронтам. Все зависит от жесткости или великодушия 27 лидеров [европейских государств] и того, на какие риски они готовы пойти, чтобы продвинуть компромиссное соглашение, заключенное с Лондоном», — резюмирует La Vanguardia.

«Мэй, принимая во внимание все ее трудности, похожа на боксера-неудачника, который — с окровавленным лицом, накрепко закрытыми глазами, несколько раз упав на ринг — всё равно отказывается сдаться. И до сих пор верит (что не может считаться совсем уж безумным) в то, что ЕС поможет ей с проведением голосования за соглашение в Палате общин на будущей неделе. И в победу», — характеризует ситуацию издание.

Чтобы достичь этой цели (при условии, что ЕС протянет британскому лидеру руку), у Мэй есть две дороги — дружелюбия и конфронтации. Первая подразумевает необходимость убедить Беркоу, что отсрочка и новая дата выхода из ЕС — эта то самое «существенное изменение», которого он требовал. Вторая означает получение большинства голосов в Палате, позволяющего проигнорировать волю спикера и провести голосование в любом случае, что усугубит конституционный кризис и конфликт между законодательной и исполнительной властью в стране.