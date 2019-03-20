Ярославль, 20 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Подрядная организация, занимавшаяся заменой лифтов в Ярославской области, оштрафована на 1 млн 200 тыс рублей. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ заявил заместитель директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Замена лифтов

В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области в 2018 году была запланирована замена 247 лифтов. По результатам электронного аукциона региональным фондом был заключен договор с подрядной организацией ООО «Трансэнерго». Срок работ в заключенном договоре значился 15 марта 2019 года.

Однако по состоянию на 14 марта введено в эксплуатацию 108 лифтов.

Как пояснил 20 марта депутатам муниципалитета Дмитрий Жевраков, в Ярославле насчитывается порядка 37 лифтов, где работы по замене ведутся более трех месяцев.

«А причина основная — у подрядчика не хватает монтажников. Мы не раз собирались на уровне правительства, приглашали генерального директора «Трансэнерго», встречались на базе Ростехнадзора, обговаривали, обсуждали этот момент, нас кормили обещаниями, что увеличат, обеспечат монтажными бригадами все объекты без исключения, но в этом плане работа проделана не на 100%. Буквально в понедельник мы начислили неустойку подрядчику в 1 млн 200 тыс рублей», — сказал представитель фонда капремонта.

На вопрос депутата муниципалитета Евгении Овод — каким образом будут компенсировать неудобства жителям — он ответил, что «никаким».

"Компенсировать мы никак не будем, мы не нанесли вред общедомовому имуществу. Тут о какой-либо компенсации речи быть не может», — сказал Дмитрий Жевраков.

Депутаты спросили — есть ли уверенность в том, что те 37 лифтов подрядчик все же завершит?

«Сегодня приехал генеральный директор подрядной организации «Трансэнерго», как раз сегодня будут вестись переговоры. Недельным сроком назад он обещал, что все работы до конца марта будут закрыты, в чем я очень сильно сомневаюсь», — не стал приукрашивать ситуацию Дмитрий Жевраков.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года. Эти работы проводятся в Ярославле, Ростове, Рыбинске, Переславле-Залесском и Тутаеве.