Москва, 20 марта, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 11 по 18 марта составила 0,1% и сохраняется на этом уровне уже восьмую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

При этом за период с начала марта потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 1,7%.

За отчётную неделю баранина подорожала на 3,5%, пшено — на 1,9%, пшеничная мука — на 0,6%, гречневая крупа — на 0,5%, чай — на 0,4%, мороженая рыба, молоко, хлеб, макаронные изделия и печенье — на 0,3%, колбасы, сливочное масло, сыры, творог, сметана, вермишель, рис и водка — на 0,2%.

Одновременно с этим цены на яйца куриные снизились на 0,7%, мясо кур — на 0,3%, сахар-песок и подсолнечное масло — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе белокочанная капуста подорожала на 12,8%, репчатый лук — на 4,8%, морковь — на 1,8%. В то же время огурцы подешевели на 3,3%, помидоры — на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю снизились на 0,1%.