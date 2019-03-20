Новокузнецк, Кемеровская область, 20 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО И ЧС Андрея Федорчука. В отношении чиновника инициирована служебная проверка, в администрации города создана специальная комиссия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Новокузнецка.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

«Причиной этому послужили документы, представленные ранее за 2018 год, в рамках подготовки к весеннему паводку в виде актов выполненных работ на городском ковше отстойнике. По мнению технических специалистов, объём силовых отложений, указанных в документах, не соответствуют фактической массе, находящейся в месте выгрузки. Более того, подпись главы города на соответствующих документах была подделана — о чём свидетельствует почерковедческая экспертиза», — пояснили в администрации города.

Отметим, на должность заместителя мэра Новокузнецка по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Федорчук назначен в начале февраля 2015 года.