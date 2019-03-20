Купертино, США, 20 марта, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods. Информация о продукте появилась 20 марта в онлайн-магазине производителя.

FloTV AirPods

Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.

Сообщается также, что с помощью новых наушников стало возможно активизировать голосовой помощник Siri, не прикасаясь к iPhone.

Помимо этого, компания представила новый футляр для AirPods с функцией беспроводной зарядки. Производитель обещает, что его заряда хватит на прослушивание более 24 часов аудио.

Напомним, что эта уже третья обновлённая линейка продуктов, представленная Apple на текущей неделе. Ранее компания представила новые планшеты iPad Air и iPad Mini, а также компьютеры iMac на процессорах Intel Core 8-го и 9-го поколений.

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