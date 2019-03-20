Москва, 20 марта, 2019, 16:14 — ИА Регнум. 20 марта в Голубом зале Российской государственной библиотеки открывается выставка оригиналов диссертаций «Культура и быт населения России в диссертационных исследованиях». В экспозицию вошли 64 научные работы из фондов отдела диссертаций РГБ. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Mkrf.ru Выставка оригиналов диссертаций

На выставке можно ознакомиться с кандидатскими и докторскими диссертациями, посвященными народным промыслам Русского Севера, народов удэге, Северной Осетии, Дагестана и других народов с 1950-х годов до наших дней. Также представлены научные работы по истории, архитектуре, искусствоведению и социологии.