Киев, 20 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Украина реализует «программу создания высокоточных ракет увеличенного радиуса действия». Об этом 20 марта заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения военного полигона в Хмельницкой области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Разрушение Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) снимает с нас ряд ограничений. Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, что резко повысят ту цену, которую агрессор заплатит за свои авантюры в случае дальнейшей эскалации агрессии. Теперь территория агрессора тоже станет уязвимой. В период с 2014 года в войска поставлено более 23 тыс. образцов вооружений и военной техники», — напомнил Порошенко.

При этом президент Украины принял участие в процедуре передачи для нужд вооруженных сил Украины очередной партии из более чем 400 единиц вооружения и военной техники (вертолеты, БТРы, беспилотники, ракеты).

«Сегодня передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники… Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов «Ольха-М» и «Нептун»; 155-миллиметровых артсистем «Богдана», разработанных по стандартам НАТО, реактивной системы залпового огня «Верба-1»; беспилотного разведывательно-ударного комплекса «Сокол», — рассказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Порошенко заявил, что Украина повысит гарантии безопасности своим гражданам, если создаст высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия. По его словам, Украина также выходит из ДРСМД, как это ранее сделали США и Россия.

«Украина богата опытом в ракетостроении. На самом деле, мы о нём вспомнили пять лет назад. И вы уже слышали результаты тех испытаний, которые мы провели. Мы придерживались тех ограничений, которые на нас накладывал договор об ограничении ракет средней и малой дальности, который действовал со времен СССР», — сказал Порошенко.

Напомним, 6 марта Порошенко заявил о создании украинскими ракетчиками новой системы залпового огня «Ольха» и крылатой ракеты «Нептун».

"За пять лет мы достигли настоящего прорыва в ракетных технологиях. Создали реактивную систему залпового огня «Ольха» с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и поставку в производство комплекса крылатых ракет «Нептун»… Испытания завершены, завершены успешно. Новые возможности для наших вооруженных сил появились», — заверил Порошенко.