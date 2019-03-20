Элиста, 20 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков прибудет в республику 21 марта, в регионе его представит полпред по Южному федеральному округу Владимир Устинов.

Kremlin.ru Бату Хасиков

«Я очень рассчитываю на доверие и поддержку моих земляков и жителей Республики Калмыкия. Готов полностью отдаваться работе. Завтра я буду представлен полномочным представителем президента Владимиром Васильевичем Устиновым. Завтра я принимаю дела», — цитирует Хасикова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 марта, Алексей Орлов, с 2010 года возглавлявший Калмыкию, написал заявление об отставке с поста главы Республики. Указом президента РФ временно исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен Бату Хатиков, известный кикбоксер. До назначения он работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.