Ханты-Мансийск, 20 марта, 2019, 16:06 — ИА Регнум. В Арбитражный суд ХМАО 19 и 20 марта 2019 года четыре контрагента подали иски о признании банкротом авиакомпанию «ЮТэйр». Общая сумма претензий составила полтора миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку дел системы «Электронное правосудие».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолёт ATR-72. Авиакомпания ЮТэйр.

С заявлениями о признании должника в лице «ЮТэйр» банкротом обратились ООО «Юган-Юнион Кард» (379, 7 тыс. рублей), ООО «Компания «Интер» (339,8 тыс. рублей), ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» (308,1 тыс. рублей) и ООО «Гидпромэнергострой» (363,1 тыс. рублей). Иски на данный момент не приняты к производству.

В самой авиакомпании повода для банкротства в данных заявлениях не видят, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу. Не опасна и сумма общего долга, отмечают представители «ЮТэйр» в СМИ.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятёрку крупнейших перевозчиков в России, однако находится в трудной финансовой ситуации. На сегодня общий долг «ЮТэйр» по двум кредитам 11 банкам достигает почти 40 млрд рублей.

Напомним, акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются сургутская компания АО «АК-Инвест» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).