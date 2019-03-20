Киев, 20 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. На сегодня модернизация образцов вооружений и их серийное производство являются приоритетными направлениями в оборонном секторе Украины. Такое заявление сегодня в ходе передачи военной техники и вооружений ВСУ в Хмельницкой области сделал президент Украины Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

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«Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в том числе: ракетных комплексов «Тополь-М», «Нептун», 155-миллиметровых артсистем «Богдана», реактивной системы залпового огня «Верба1»; беспилотного разведывательно-ударного комплекса «Сокол», — уточнил глава государства.

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Он добавил, что очередная партия, переданная для нужд ВСУ, состоит из более чем 400 единиц вооружения, военной техники.

«Как президент Украины — Верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины могу с уверенностью утверждать: сегодня на Украине есть армия, которая способна защитить наше государство», — добавил украинский лидер.

https://twitter.com/poroshenko/status/1108295064944627712

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время Совета регионального развития Прикарпатья президент Пётр Порошенко подчеркнул важность поддержки украинской армии. Он отметил, что Украина «чтобы выжить, имея соседом Россию», должна иметь сильное войско. Украинский лидер заявил, что украинская армия и весь сектор безопасности были созданы даже не с нуля, а «с глубокого минуса», так как «нечего было восстанавливать».

«Поэтому армия и сектор безопасности были и остаются первым моим приоритетом», — отметил Пётр Порошенко.