Париж, 20 марта, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Согласно опросу исследовательского института Viavoice, опубликованному 20 марта 2019 года, почти девять из десяти жителей Франции (86%) считают необходимым «переориентировать текущую экономическую и социальную политику» в стране после «национальных дебатов» по выходу из кризиса, связанного с акциями протестов «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

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Издание отмечает, что подавляющее большинство опрошенных также выступает за обновление «институтов» (78%) и проведение референдума «по одному или нескольким предложениям по результатам национальных дебатов» (64%).

Кроме того, 62% респондентов выступают за введение инициативного референдума граждан, позволяющего назначать референдум, если петиция собирает достаточное количество подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, проведенному 18−19 марта 2019 года, число жителей Франции, одобряющих движение «желтые жилеты», резко упало.