Карловы Вары, Чехия, 20 марта, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Выполнение Минских соглашений может остановить конфликт в Донбассе, заявил резидент Чехии Милош Земан, сообщило 19 марта издание Česke noviny.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Земан считает, что русскоязычная и украиноязычная части страны слишком враждебны друг другу, а ситуация вкруг Донбасса является «хрупким перемирием».

«Умное урегулирование, которое предусмотрено Минскими соглашениями, но их, к сожалению, никто не выполняет, заключается в изменении украинской конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию», — сказал он в ходе общественных дебатов в Карловарском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Украины Александр Вилкул пообещал после своего избрания снять блокаду с Донбасса, отменить русофобские законы, принятые Верховной радой, а также начать реальную децентрализацию страны.

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