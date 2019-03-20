Киев, 20 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко потребовал от правительства не продлевать контракт с действующим главой компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, снизить цены на газ для населения и отнять $55 млн премий, которые получило руководство «Нафтогаза» в 2018 году. Соответствующее заявление Ляшко сделал 20 марта на заседании правительства Украины.

Нафтогаз Украины

«Наше требование правительству — не продлевать контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым, пока 1,5 млрд гривен премии, которые они себе выписали, вывели в офшоры, пока эти деньги не будут возвращены в Украину. Нормировать вопрос оплаты труда государственных чиновников, руководителей государственных компаний. Не может быть такого, чтобы в Украине 5 млн пенсионеров получали 1,5 тыс. грн. ($55) пенсии. Вы развели бардак — платите миллионы государственным чиновникам», — возмутился Ляшко.

При этом он перечислил конкретные случаи по регионам Украины, когда управления соцзащиты отказались выдать субсидии пенсионерам с низкими пенсиями.

«А Коболеву выплачивают миллионные премии и зарплаты за счет этих несчастных людей, которые получают копеечные пенсии… Члены правительства, имейте совесть, не продлевайте контракт с главой «Нафтогаза», верните 1,5 млрд грн., которые он вывел в офшоры. Примите закон, чтобы семья платила за коммуналку не более 15% дохода», — добавил Ляшко.

Депутат предупредил вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, что его не будет в правительстве после того, как Петр Порошенко «проиграет выборы».

Он считает, что жители Украины не могут платить $314 за 1 тыс. куб. м за газ — цену, которую установило правительство Гройсмана.

«Ключевое — отмените свое решение о повышении цен на газ. Из-за ваших дебильных решений, уважаемые члены правительства, плюс 30 млрд рост задолженности по коммуналке… Почему? Потому что у людей нет денег платить за коммуналку… Людей выселяют из домов. Вы разваливаете жилищно-коммунальное хозяйство, оставляете людей без зарплат», — подытожил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Кабинет министров Украины обнародовал постановление №867 от 19 октября 2018 года, которым продлил специальные обязательства (PSO) НАК «Нафтогаз Украины» продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.Согласно документу, конечная цена на газ для населения и тепловиков (с НДС и расходами на транспортировку и поставку) повысилась с 6000 до 8550 грн. (до $314) за 1 тыс. куб. м.

Напомним, весной 2017 года Гройсман уже обещал, что цены на газ для населения расти не будут. Несмотря на это, в октябре 2018 года Кабмин принял решение повысить цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. С 2014 по 2019 год украинское правительство подняло цены на газ для населения с 700 до 8550 грн. (до 314 долл.) за тысячу кубометров газа. При этом в 2019 году правительство Украины планирует еще дважды повысить цены на газ.