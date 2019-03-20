Москва, 20 марта, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Крымский бюджет 2018 года завершён с профицитом, в 2019 году бюджеты всех уровней республики также должны быть бездефицитными. Об этом 20 марта на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают пятилетние итоги развития Крыма, сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

«Закончили прошлый год с профицитом бюджета — в 39 миллионов рублей, это небольшой показатель, но для нас ощутимый. В этом году бюджеты всех уровней мы планируем бездефицитные», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Крыма приняли первый трёхлетний бюджет, объём доходов которого на 2018 год составил 172,2 млрд рублей, а общий объём расходов — 174,7 млрд рублей.

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