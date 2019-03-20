Ярославль, 20 марта, 2019, 15:34 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года стоимость студенческих проездных в Ярославле выросла на 40%. Недовольные таким положением вещей студенты начали собирать подписи под обращением в департамент городского хозяйства мэрии Ярославля с требованием отмены такого решения. Инициатором сбора подписей выступил профком ЯрГУ, который поддержали профсоюзные комитеты ЯГПУ и ЯГТУ. Как сообщает ярославский информационный портал YarNews, за несколько дней было собрано более тысячи подписей.

Общественный транспорт в Ярославле

Активность студентов обеспокоила городские власти. С представителями студенческих профсоюзных организаций встретился председатель муниципалитета Артур Ефремов, 20 марта с студентами пообщался мэр Ярославля Владимир Волков.

«У нас 23 рубля стоит проезд, и около 12 рублей стоит проезд для студентов. Мы и так более чем на 50% делаем снижение. Мы не можем больше, к сожалению, если только нам бесплатно передавать не будут топливо. Но, к сожалению, на протяжении многих лет ничего не повышалось, все стояло на месте. Результат мы видим — предприятия (общественного транспорта — прим. РЕ) лежат в банкротном состоянии, и никто не заинтересован в том, чтобы они ушли с аукциона и их приобрели какие-то коммерсанты», — пояснил позицию власти Владимир Волков.

По мнению мэра, власти студенчество слышат, но уже сделали в данной ситуации все возможное.

«Мы слышим все стороны, очень серьезно помогаем в данной сумме. 50% — это серьезная цифра, у студентов есть все рычаги, есть ректоры, есть резервные фонды, за счет них всегда можно помочь. Мы говорили уже с руководителями институтов», — заявил Владимир Волков.

Надо отметить, что отношение к решению городской власти в студенческой среде разное. Корреспондент ИА REGNUM пообщался со студентами и преподавателями ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

«Подорожание проездного билета сильно ударило по моему кошельку. Стоимость увеличилась на 200 рублей. Все бы ничего, но я учусь на платной основе, и меня это совсем не радует», — высказал своё мнение студент исторического факультета Семен Колпаков.

С пониманием к студентам относится кандидат исторических наук, ассистент кафедры музеологии и краеведения Александр Кузьмичев:

«Я считаю, что подорожание проездных билетов ощутимо для семейного бюджета, тем более для молодых семей».

«Увеличение стоимости проездных меня никак не касается. В основном я езжу на маршрутном такси», — была не одинока в своём мнении студентка Кристина Потапова.

Присутствовавший на встрече с мэром заместитель председателя студенческого профкома Ярославского технического университета Иван Ткаченко считает, что предложение мэра весьма разумно.

«У вузов есть фонды материальной помощи, которые как раз и предназначены для этого. Думаю, компенсировать рост стоимости проезда в общественном транспорте тем, кто в этом нуждается, будет несложно. По крайней мере в нашем университете, у нас очень хорошие сложились отношения с руководством вуза. К тому же, по моим примерным подсчётам, лишь около 750 из 3500 студентов ЯГТУ покупали льготные студенческие проездные билеты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Иван Ткаченко.