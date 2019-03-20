Сеул, 20 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Число пар, вступивших в брак в Южной Корее в 2018 г., достигло минимума за последние 40 лет, сообщает 20 марта южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

Причиной такого спада стало то, что свадьба — это дорогостоящее мероприятие, поэтому в периоды экономических сложностей граждане стараются этого избегать.

По данным статистического управления Южной Кореи, в 2018 году в брак в стране вступили 257 тыс. 622 человека — этот показатель самый низкий с 1972 года, когда брачующихся было 244 тыс. 780 человек.

Кроме того, в стране растет число разводов: в 2018 году число разведенных составило 108 тыс. 684 человека. Растет и средний возраст вступления в брак.