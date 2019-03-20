Маунтин-Вью, США, 20 марта, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Компания Google объявила, что её почтовый сервис Inbox прекратит свою работу 2 апреля 2019 года. Об этом 19 марта сообщил портал CNET.

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https://twitter.com/CNET/status/1108031613810675712

Google ещё несколько месяцев назад сообщила о том, что вскоре Inbox повторит судьбу соцсети Google+. Теперь некоторые пользователи Android стали получать сообщения с информацией о том, что службы сервиса перестанут функционировать через 15 дней. В сообщении также присутствует ссылка, перенаправляющая их в приложение Gmail.

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В 2016 году CNET опубликовала статью, в которой перечислила преимущества Google Inbox перед Gmail. Редакция издания назвала 7 причин, по которым пользователям стоило использовать менее популярную почтовую службу.