Москва, 20 марта, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Опасения и рядовых жителей России, и экспертов, что новая методика расчета доходов населения окажется не совсем корректной, были вызваны в основном тем, что последнее время Росстат действительно удивлял сограждан неожиданными откровениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

То они изменили методику подсчета внутреннего валового продукта страны, включив с раздел «строительство» расходы НОВАТЭКа на весьма продолжительный проект «Ямал СПГ» непосредственно в 2018 году, что позволило увеличить темпы прироста годового ВВП с 1,8% сразу до 2,3%. То они отчитались за немыслимый рост промышленного производства в феврале 2019-го на 4,1%, не заметив, что многие данные просто не стыкуются между собой.

Так, в соответствии с цифрами статистического ведомства, добывающая отрасль, на которую приходится 20% ВВП и 2/3 валютных доходов экономики, показала рост на 5,1%. Это при том, что в рамках сделки ОПЕК+ нефтяные компании страны обязались сократить добычу, а Газпром из-за теплой погоды в Европе и вовсе снизил экспорт аж на 8,2%.

«При этом было как-то упущено из вида, что промышленное производство и расходование электроэнергии, равно как и грузовые перевозки, очень жёстко коррелируют между собой. Ну не используются уже в производстве ветряные мельницы. Да и молотом по наковальне «вручную» уже никто не куёт. Так что, как правило, — сколько произвели, столько электричества и потребили.

Но вот фокус — выработка электроэнергии за указанный период увеличилась всего на 0,6%. А отгрузка сырья для промышленности на сети РЖД в феврале и вовсе упала на 5,1%. Видимо, тракторы делали из кондиционированного воздуха, производство которого выросло на 1,4%», — пояснил эксперт.

На этом фоне изменение методики оценки доходов многими было воспринято «в штыки». Однако, если вчитаться в документ, оказывается, в новой методике всё сделано достаточно грамотно и обоснованно. При этом, по утверждению самого Росстата новая и старая методики абсолютно согласуются между собой в том плане, что вносимые изменения, способные привести к повышению тех или иных показателей, компенсируются иными, влияющими на снижение соответствующих показателей, либо от них напрямую не зависят.

«Так что в итоге существенных корректив окончательных данных по объему денежных доходов, расходов и сбережений населения быть не должно. Единственное, что было откровенно негативно воспринято специалистами, это то, что новая методика не предполагает публикацию ежемесячных данных — цифры планируется озвучивать лишь ежеквартально, что, конечно, заметно усложняет работу целому ряду специалистов, опирающихся на эти статистические данные», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) переходит на новую методику расчета доходов граждан России.

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