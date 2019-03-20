Достаточно грамотно и обоснованно: о новой методике Росстата
Москва, 20 марта, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Опасения и рядовых жителей России, и экспертов, что новая методика расчета доходов населения окажется не совсем корректной, были вызваны в основном тем, что последнее время Росстат действительно удивлял сограждан неожиданными откровениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
То они изменили методику подсчета внутреннего валового продукта страны, включив с раздел «строительство» расходы НОВАТЭКа на весьма продолжительный проект «Ямал СПГ» непосредственно в 2018 году, что позволило увеличить темпы прироста годового ВВП с 1,8% сразу до 2,3%. То они отчитались за немыслимый рост промышленного производства в феврале 2019-го на 4,1%, не заметив, что многие данные просто не стыкуются между собой.
Так, в соответствии с цифрами статистического ведомства, добывающая отрасль, на которую приходится 20% ВВП и 2/3 валютных доходов экономики, показала рост на 5,1%. Это при том, что в рамках сделки ОПЕК+ нефтяные компании страны обязались сократить добычу, а Газпром из-за теплой погоды в Европе и вовсе снизил экспорт аж на 8,2%.
«При этом было как-то упущено из вида, что промышленное производство и расходование электроэнергии, равно как и грузовые перевозки, очень жёстко коррелируют между собой. Ну не используются уже в производстве ветряные мельницы. Да и молотом по наковальне «вручную» уже никто не куёт. Так что, как правило, — сколько произвели, столько электричества и потребили.
Но вот фокус — выработка электроэнергии за указанный период увеличилась всего на 0,6%. А отгрузка сырья для промышленности на сети РЖД в феврале и вовсе упала на 5,1%. Видимо, тракторы делали из кондиционированного воздуха, производство которого выросло на 1,4%», — пояснил эксперт.
На этом фоне изменение методики оценки доходов многими было воспринято «в штыки». Однако, если вчитаться в документ, оказывается, в новой методике всё сделано достаточно грамотно и обоснованно. При этом, по утверждению самого Росстата новая и старая методики абсолютно согласуются между собой в том плане, что вносимые изменения, способные привести к повышению тех или иных показателей, компенсируются иными, влияющими на снижение соответствующих показателей, либо от них напрямую не зависят.
«Так что в итоге существенных корректив окончательных данных по объему денежных доходов, расходов и сбережений населения быть не должно. Единственное, что было откровенно негативно воспринято специалистами, это то, что новая методика не предполагает публикацию ежемесячных данных — цифры планируется озвучивать лишь ежеквартально, что, конечно, заметно усложняет работу целому ряду специалистов, опирающихся на эти статистические данные», — высказал свое мнение Коренев.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) переходит на новую методику расчета доходов граждан России.
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