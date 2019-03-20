Берн, 20 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Нормальному функционированию механизма Организации Объединённых Наций по разоружению препятствуют несколько факторов, главным из которых становится сверхполитизация. Об этом 20 марта на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства уверен, что полностью свободной от политизации работу Конференцию по разоружению сделать невозможно, однако в последнее время «отдельные страны» пытаются на этой площадке «сводить счёты с неугодными государствами».

«Считаем недопустимым подход, когда здравые, перспективные предложения, направленные на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех через предметный конструктивный профессиональный диалог, попросту отметаются», — заявил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что его слова не означают, что механизм «сам по себе плох и его надо демонтировать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве призвал США и другие западные страны вернуться к совместным усилиям по контролю над вооружениями и обеспечению мира и безопасности. Сергей Лавров выразил надежду, что «западные коллеги сумеют трезво оценить ситуацию и ответственно расставят приоритеты».