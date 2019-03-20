Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал вовремя завершить строительство нового детского сада в Невском районе северной столицы, причём сделать это с применением современных, технологичных и надёжных конструкций. Об этом, как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, он заявил в ходе инспекционного посещения строящегося объекта на улице Устинова.

Gov.spb.ru Александр Беглов на стройплощадке детского сада

Строительство детского сада на 190 воспитанников считается проблемным — оно началось ещё в 2015 году, за это время на объекте сменилось три подрядчика. Недоволен Беглов оказался и тем, какие материалы используются и при строительстве на данном этапе, попросив заменить недолговечные металлические трубы на более качественные. Основным же требованием главы города стало завершение работ точно в срок — в ноябре 2019 года.

Узнав, что у руководителя подрядной организации тоже имеется ребёнок, Беглов попросил строить детсад «как для своих детей». «Жители микрорайона его очень ждут, особенно ясельную группу», — сказал он.

В настоящее время на объекте проводится отделка внутренних помещений, подводятся наружные сети, ведутся монтажные работы и устройство кровли.

Как сообщалось ранее, к 1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге планируется открыть 19 новых детских садов и 4 школы.