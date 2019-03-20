Ереван, 20 марта, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Армения обсуждает с Евросоюзом не закрытие атомной электростанции, а вопрос о создании эквивалентной мощности. Об этом на состоявшейся 19-го марта пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о возможных инвестиционных программах ЕС-Армения.

rusatomservice.ru Армянская АЭС

Подобные заявления звучат не впервые. Об этом говорили и прежние власти, утверждая, что АЭС не закроется до тех пор, пока не будет создана новая эквивалентная мощность. Тем не менее, как прежде, так и сейчас данный вопрос требует определенного разъяснения, в том смысле, что нужно уточнить конкретно значение выражения «эквивалентная мощность».

По этому поводу газета «Жаманак» пишет, что на первый взгляд, эквивалентная мощность означает замена одного производителя другим, что позволит избежать дефицита продукции. Но в данном случае вопрос более серьезен. К примеру, эквивалентны ли ТЭЦ и АЭС? очевидно, что нет, поскольку Армения получает газ из-за рубежа, а в случае атомной электростанции ядерное топливо приобретается один раз и на очень долгое время. Конечно, существует проблема управления отходами, но здесь вопрос вовсе не равен проблеме газоснабжения.

Помимо всего этого, вопрос имеет также политическую, геополитическую и даже военно-политическую составляющую. Атомная электростанция — это политика, это больше чем политика. Ядерная технология сегодня желаема даже для очень развитых государств, а Армения ее имеет и использует. Следовательно, если речь идет об эквивалентности, то надо иметь в виду и эту составляющую. Таким образом, заявляя об эквивалентной мощности, Ереван должен обсудить со своими партнерами вопрос полной эквивалентности, то есть новой атомной электростанции.

Понятно, что кроме упомянутых вопросов есть и проблема дороговизны этого проекта. В этом смысле, как известно, по сей день на бумаге остается заявление Сержа Саргсяна о строительстве новой АЭС, сделанное им в 2008 году.

На днях в Армению прибыла французская делегация по вопросам ядерной энергетики, и обсуждался вопрос двустороннего сотрудничества в данной сфере. Это обстоятельство интересно тем, что еще в 2011 году президент франции Саркози, во время своего визита в Армению, говорил о том, что с армянской стороной будет обсуждаться вопрос участия французов в строительстве новой АЭС.

Вопрос, однако, завис, из-за того, что Саркози не переизбрался. Важен сейчас другой вопрос: стоит ли вопрос о новой АЭС на повестке дня нового правительства Армении и обсуждается ли это с внешними партнерами?