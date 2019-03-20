Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Постоянные протечки на станции метро «Беговая» в Петербурге, построенной к чемпионату мира 2018 года, не представляют угрозы для пассажиров и устраняются в рамках выполнения гарантийных обязательств. Об этом сообщили 20 марта прессе в ОАО «Метрострой».

Дарья Драй ИА REGNUM Подземный вестибюль метро «Беговая»

Напомним, впервые обильные протечки на «Беговой» петербуржцы заметили еще в июле 2018 года, через два месяца после открытия станции. В метрополитене тогда говорили, что это не влияет на безопасность, причин для закрытия станции нет, а течи должны устранить строители.

После этого еще несколько раз пассажиры замечали воду на «Беговой». В последний раз это произошло 19 марта 2019 года, о чем горожане рассказали в соцсетях.

«Станция «Беговая» располагается в неоднородных водонасыщенных грунтах, поэтому водопроявления на ней возникают систематически», — заявили сегодня интернет-изданию «Фонтанка» в петербургском «Метрострое».

По данным строителей, вода скапливается в дренажных ходах, откуда затем откачивается насосами. «По нашим данным, объем поступления воды на станции «Беговая» не превышает допустимых объемов, о чем говорит и факт продолжения эксплуатации станции», — отметили в «Метрострое».

Там заверили, что выполнят свои гарантийные обязательства по ремонту «Беговой» по мере поступления соответствующих материалов от метрополитена.

В свою очередь, в ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что делают «все возможное, чтобы метро было безопасным». В частности, из-за протечек снимают потенциально опасную облицовочную плитку и закрывают участки станции полиэтиленом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года ГУП «Петербургский метрополитен» предъявил судебные претензии к госучреждению «Дирекция транспортного строительства» (заказчик строительства метро), а «Метрострой» был заявлен третьей стороной. В иске идет речь об устранении недоделок на станциях «Беговая» и «Новокрестовская», построенных к ЧМ-2018 на третьей (зеленой) линии метро.