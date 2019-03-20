США отправили Бразилию в НАТО, Астана стала Нурсултаном: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Вашингтон «отправил» Бразилию в НАТО;
- Парламент Казахстана принял решение по Астане;
- «Ипотечные каникулы» могут распространиться на взятые кредиты;
- Forbes назвал самые надежные банки России;
- Хороходин будет врио главы Республики Алтай.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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