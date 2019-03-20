Калуга, 20 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Организацию питания в школах рассмотрели депутаты городской думы Калуги на заседании комитета по вопросам социального развития, сообщает 20 марта корреспондент ИА REGNUM. Как рассказал коллегам депутат Сергей Зеленов, деятельность ООО «Торговый дом СПП», выигравшего конкурс на организацию питания во всех школах города, вызывает массу нареканий. Учащиеся и родители недовольны качеством продуктов, ученики отказываются питаться в школьных столовых.

Nikatv.ru В школьной столовой

В школе № 5 за прошедший год охват учащихся горячим питанием снизился на 50%. Общественная комиссия, проверившая работу школьной столовой школы №5, выявила немало нарушений: многие блюда не соответствовали нормативам, были нарушения в медицинских книжках работников «Торгового дома СПП», у большинства которых не были сделаны необходимые прививки.

По мнению депутата Эльвиры Капитоновой, основный источник проблем связан с нормами федерального закона № 44, в котором главным критерием выбора поставщиков определена низкая цена. Так, чтобы выиграть конкурс на организацию школьного питания, «Торговый дом СПП» снизил цену на 50%. По мнению специалистов, и при начальной цене школьного питания в 30−40 рублей за завтрак и обед крайне сложно обеспечить детей качественными продуктами.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская сообщила коллегам, что вопрос обсуждался на встрече с городским головой Калуги, где были озвучены предложения увеличить стоимость школьного питания, обеспечить молоком учащихся начальных классов и возобновить сотрудничество с испытательной лабораторией по качеству пищевых продуктов.

По словам заместителя городского головы Юрия Моисеева, у руководства горуправы сложилось мнение о необходимости применения в данной сфере механизмов государственно-частного партнёрства и заключения долгосрочных концессий, по условиям которых оператор не только будет отвечать за организацию школьного питания, но и проводить ремонт и обслуживание предоставленного оборудования и помещений.