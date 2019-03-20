Мюнхен, Германия, 20 марта, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Часть новой модели BMW 2 Series Gran Coupe показала немецкая автокомпания. Тизер производитель разместил на своей официальной странице в Facebook.

Facebook.com/BMW/ BMW 2 Series Gran Coupe

Кроме бирюзового оттенка и пары деталей, на фото видны только вытянутые задние фонари авто и часть багажника.

«Что-то новое приближается. Спортивный, элегантный, экстравагантный. BMW 2 серии Гран-купе», — подписано под фото.

Напомним, представители BMW сообщили, что в ноябре 2019 года на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе компания представит серийную версию 2 Series Gran Coupe, а к середине 2020 года модель появится в продаже. Кроме того, в этом году будет показано новое поколение хэтчбека 1-й серии.

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