Ачинск, Красноярский край, 20 марта, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае в самой далекой деревне Ачинского района живёт единственная семья — супруги Денис и Инга Карнауховы с детьми.

Скриншот выпуска «7 канала» Семья Карнауховых — единственные жители деревни Зеленцы в Ачинском районе

Деревня под названием Зеленцы находится в 70 км от райцентра. Добраться до неё непросто, так как нет ни нормальной дороги, ни указателей. Когда-то здесь было 15 дворов. Зеленцы хотели было ликвидировать, уже собирались снимать электрические провода, однако Денис Карнаухов не позволил, передаёт «7 канал Красноярск».

Сейчас у семьи есть спецсвязь, телевизор с компьютером, иногда ловит интернет. Несмотря на то, что дом окружают пустые поля, уезжать Карнауховы не собираются. Более того, они готовы возрождать родную деревню.

Изначально Карнауховы ездили в Зеленцы на дачу, у них имеется квартира в городе. Однако девять лет назад они переехали в деревню окончательно — в старый дом, доставшийся по наследству. Семья ставит для себя задачу полностью обходиться только своими продуктами питания.

Старший сын Карнауховых переехал в город. Там же глава семейства работает кочегаром. А младшие дети учатся в соседнем посёлке. Сейчас Карнауховы мечтают о чистой и освещённой дороге.

По информации «7 канала», по соседству от семьи Карнауховых начали строить дачу, так что, возможно, Зеленцы и правда удастся возродить.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, деревни и сёла в сибирских регионах исчезают десятками. Например, в последние годы с карты Омской области бесследно исчезли 26 населённых пунктов, ещё десятки — на грани исчезновения. В Новосибирской области за десять лет исчезли 35 населённых пунктов, в Кузбассе за пять лет исчезло не менее десяти сёл и деревень.

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