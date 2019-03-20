Калуга, 20 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники полиции задержали супружескую пару за покушение на сбыт наркотического вещества. Как сообщили 20 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, во время проведения обыска в квартире подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли свертки, обернутые изолентой черного цвета, внутри которых находилось вещество синтетического происхождения.

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Полицейскими было установлено, что в квартире ранее не судимых 21-летнего мужчины и 20-летней женщины хранились и фасовались запрещенные вещества, предназначенные для сбыта через тайники-закладки. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что данное вещество является наркотическим средством и содержит в своем составе героин общей массой более 115 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанных супругов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.